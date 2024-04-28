Что нужно знать при составлении завещания в Беларуси 28.04.2024, 22:10

Есть несколько важных правовых моментов.

В составлении завещания нет ничего сложного, однако все может обернуться так, что важные правовые моменты, которые были упущены во время оформления документа, лишат наследников имущества или денег, пишет «Точка» .

Эксперты Министерства юстиции Беларуси рассказали, что нужно знать, чтобы правильно составить завещание. Конечно, с этой процедурой поможет любой юрист, однако есть нюансы, о которых мало кто знает.

В первую очередь в ведомстве советуют вспомнить, но лучше найти все завещания, которые вы составляли хоть раз в жизни. Дело в том, что документ, оформленный 10 или 20 лет назад, может повлиять на новый.

Составленное ранее завещание может полностью или частично отменять пункты в новом документе, если они противоречат друг другу. К примеру, первое завещание было составлено в отношении квартиры на сына, второе – в отношении денег на дочь, а третье – относительно всего имущества на супруга. В такой ситуации третье завещание отменило все предыдущие.

Кто имеет обязательное право на наследство?

Еще один важный правовой момент, который нужно уточнить перед написанием последней воли. Это наличие законных наследников, которые имеют право на обязательную долю предмета завещания.

В Минюсте подчеркивают, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг, находящийся в таком же положении, и родители имеют право на половину доли наследства, которая причиталась бы каждому из них. Важно: это правило действует вне зависимости от содержания завещания.

В ведомстве уточнили, что к нетрудоспособным наследникам относятся супруг, дети, родители, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами на момент оформления завещания.

Как распределяется общая совместная собственность в завещании?

Специалисты Минюста также рекомендуют перед составлением завещания уточнить данные, касающиеся общей совместной собственности. В том числе и бывших членов семьи.

Отмечается, что свидетельство о праве собственности выдается пережившему супругу и (или) наследнику (наследникам) на равные доли в имуществе, нажитом супругами в период брака. Таким образом, в состав наследства будет входить половина доли, принадлежащая завещателю.

Исходя из того, что завещание порождает правовые последствия после открытия наследства, завещатель вправе распорядиться любым имуществом, даже тем, которое он может приобрести в будущем.

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Самое главное, что нужно знать о генеральной доверенности, это то, что от имени доверителя (представляемого лица) она дает генеральные полномочия тому, на чье имя оформлена, то есть доверенному лицу (представителю).