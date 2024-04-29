«Теперь могут пострадать стратегические предприятия лукашистов» 4 29.04.2024, 8:10

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О последствиях пролета «Кинжалов» над Беларусью.

Российские ракеты нарушили воздушное пространство Беларуси. Это произошло в ночь с 26 на 27 апреля. Предположительно, это были «Кинжалы». Они пролетали над территорией Гомельской области более 20 километров.

Боеспособность ПВО Беларуси весьма сомнительна. В октябре 2023 белорусские ЗРК дали залп по пролетающему российскому беспилотнику, но промахнулись. В этот раз даже не среагировали.

— Если РФ продолжит использовать воздушное пространство Беларуси в военных целях, то боевые действия могут затронуть территорию страны. Если Россия имеет право атаковать через белорусскую территорию, то Украина имеет полное право поражать цели в воздушном пространстве северной соседки. В ходе чего могут пострадать стратегические предприятия лукашистов.

Вполне вероятно, что Россия умышленно хочет втянуть Беларусь в открытую войну. Желания удлинить фронт на сотни километров и использовать сотни тысяч белорусов в качестве «мяса», могут больше привлекать путинистов, чем использовать сателлит как сырьевой придаток, — пишет читатель сайта Charter97.org.

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