Самолеты из Казахстана могут оказаться в Украине 2 29.04.2024, 8:17

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США купили у этой страны 81 боевой самолет советской эпохи.

США, вероятно, недавно купили у Казахстана 81 истребитель советской эпохи, включая МиГ-27, МиГ-29 и Су-24. Покупка состоялась через офшорные структуры, пишет Kyiv Post в воскресенье, 28 апреля.

Отмечается, что Казахстан объявил о продаже старых самолетов еще в октябре 2023 года. На аукцион выставили 117 истребителей и бомбардировщиков — МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29 и Су-24 производства 1970-х и 1980-х годов. Заявленная стоимость продажи составила один миллиард тенге (1,5 миллиона долларов США).

По данным Kyiv Post, в предложении о продаже указывалось, что истребители находились в непригодном для использования состоянии, их модернизация считалась экономически нецелесообразной, а их полезность как источника запасных частей была ограничена.

Точная причина вероятной покупки Штатами 81 непригодного для использования боевого самолета остается неизвестной, однако издание предполагает, что эти истребители могут быть переданы Украине. Их можно использоваться для запчастей или в качестве ложных целей на аэродромах, указывает Kyiv Post.