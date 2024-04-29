Пауки в банке 3 Герман Обухов

29.04.2024, 9:13

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Деньги в Кремля заканчиваются.

Арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова за взятку это показательная порка, а не некая системная «разработка». Взятки берут все, а посадили одного и не самого простого. Причина такого «наезда» на заместителя дружка Путина Шойгу весьма банальна – деньги заканчиваются и время таскать из бюджета рубли мешками прошло. На войну денег не хватает и это должны понять все. Можно не сомневаться, что это не последняя «посадка». Особенно после того, как Соединенные Штаты наконец-то приняли Закон о военной и финансовой помощи Украине. Москва присела и задумалась.

В Кремле пока не видят выхода из сложившегося положения и более того – не увидят до конца своей военной авантюры, обернувшейся войной заплесневелой России с вооруженной западными технологиями Украиной. Пока мы видим цветочки, ягодки будут позже, когда Украина получит еще двенадцать батарей Пэтриотс, ATACMS с дальнобойностью до 600 км и F-16. Как бы не подпрыгивали в Кремле и на Лубянке, но догнать ушедший поезд не представляется возможным. Китай мало чем поможет, а Сев. Корея с Ираном и подавно. Остается только сажать за взятки и доить всех, кто пока не понял – «почем фунт лиха».

У Президента США Джо Байдена и демократической партии сегодня нет полной свободы действий по отношению к России и лично Вове Путину по всем известной причине – началась предвыборная борьба за Белый дом. После Рождества и Нового 2025 года руки будут развязаны и Россия скорее всего получит эмбарго на продажу нефти и газа. После чего кислород для ведения масштабных боевых действий в Украине будет перекрыт если не полностью, то основательно. Ни Китай, ни Индия не рискнут игнорировать это эмбарго.

Сегодня торговля России со странами Запада идет через посредников в Азии и Африке. Для ЦРУ, Белого дома и Конгресса это секрет Полишинеля. Как замуровать все лазейки торговли в обход санкций там тоже знают. Китай, несмотря на строптивость и кажущуюся несговорчивость, не лезет на рожон и тоже ждет результаты выборов в Америке. Сенсация вряд ли состоится и Джо Байден останется в Белом доме.

Все это видят и в Москве, однако лечения от клептомании пока не придумано и пауки в банке начнут скоро пожирать друг друга. То, что осталось за пределами России уже не вернуть и это не 300 миллиардов долларов, а гораздо больше. Подкрадывается пора «раскулачивать» своих. С народа взять нечего, кроме «мобилизованного» пушечного мяса, а бизнес еще кое-как держится. Как там будут выживать осенью, когда весной все затопило и урожай этого года под большим вопросом?, - никто не знает и не хочет об этом думать. У нас имеются большие сомнения, что Северная Корея и Китай будут спасать Россию от голода.

К тому же большинство российских НПЗ летом этого года могут «приказать долго жить», а это значит – заправлять свои трактора будет нечем, вся солярка пойдет на войну. В общем и целом, как в той картине Ильи Репина «Не ждали». Мы ведь говорили им: Не рой другому яму! Не послушали, вот и пусть «кукуют».

Герман Обухов, «Обозреватель»