Глава МИД Польши: Отношение Трампа к Украине меняется 1 29.04.2024, 9:40

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Радослав Сикорский рассказал, какой видит позицию экс-президента США.

Позиция экс-президента США и кандидата от республиканцев на выборах этого года Дональда Трампа относительно войны в Украине может быть не настолько пророссийской, как об этом думают.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Politico в воскресенье, 28 апреля.

Сикорский отметил, что отсутствие протеста Трампа относительно пакета помощи Украине на 60 миллиардов долларов на финальном этапе свидетельствует о том, что отношение бывшего президента к Украине меняется.

«Я не услышал никакого протеста. Поэтому я надеюсь, что кандидат Трамп увидел, что эта оппозиция по помощи Украине на самом деле не является популярной в Соединенных Штатах, что она вредит его шансам», — сказал глава польского МИД.

По его словам, Трамп был прав, когда призвал европейских членов НАТО тратить больше на оборону. Сикорский также напомнил, что Трамп прислал Украине противотанковые ракеты «до войны, когда другие этого не делали».

Politico отмечает, что после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке в начале апреля Трамп отметил, что «выживание и сила» Украины важны для США, и что он «всегда поддерживает Польшу».