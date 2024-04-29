В Беларуси вводят новшество по выплатам пенсий 1 29.04.2024, 10:02

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Но остаются исключения.

Белорусы в возрасте до 70 лет и инвалиды III группы с 1 июля начнут получать пенсию исключительно на карточку. А кто еще попадет под нововведение? Об этом пишет blizko.by.

Это правило также затронет семьи, которые воспитывают детей и получают пособия по уходу.

Белорусы страше 70 лет и инвалиды I, II группы по-прежнему смогут выбирать, как получать свою пенсию. Они могут продолжать получать ее через почту.

Такое же право сохранится у получателей детских пособий, которые сами являются инвалидами, а также у семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Важно отметить, что доставка пенсий и пособий на дом по всей стране будет осуществляться только оператором почтовой связи — «Белпочта».