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«Это единственное место, которое Лукашенко может собой украсить

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  • 29.04.2024, 10:22
  • 2,756
«Это единственное место, которое Лукашенко может собой украсить

Украинский нардеп Алексей Гончаренко жестко прошелся по белорусскому диктатору.

Украинский парламентарий, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко рассказал, как закончит Лукашенко:

— Лукашенко боится Путина, боится НАТО, боится Украины и белорусского народа. Правильно боится. Поэтому, Григорьевич, смотря на твои уголовные дела, повторю, что будешь висеть на столбе. Это единственное место, которое ты можешь собой украсить.

Напомним, режим Лукашенко возбудил уголовное дело против украинского депутата Алексея Гончаренко. Парламентарий же в ответ послал лукашистов вслед за русским военным кораблем.

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