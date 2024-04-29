закрыть
29 апреля 2024, понедельник, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский вратарь впервые включен в заявку на игру в НХЛ

  • 29.04.2024, 10:43
Белорусский вратарь впервые включен в заявку на игру в НХЛ

Историческое событие для белорусского хоккея.

Белорусский вратарь впервые был включен в заявку на официальную игру в НХЛ — на четвертый матч «Ванкувера» в его серии против «Нэшвилла» в первом раунде Кубка Стэнли. На лед Никита Толопило не вышел — наблюдал за игрой со скамьи запасных. В овертайме «Ванкувер» победил и выигрывает в серии со счетом 3:1, пишет «Трибуна».

Толопиле 24 года, он — уроженец Минска. Выступал за минское «Динамо», «Динамо-Молодечно». За океан уехал в 2023 году, выступал за фарм-клуб «Ванкувера».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох