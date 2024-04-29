Белорусский вратарь впервые включен в заявку на игру в НХЛ 29.04.2024, 10:43

Историческое событие для белорусского хоккея.

Белорусский вратарь впервые был включен в заявку на официальную игру в НХЛ — на четвертый матч «Ванкувера» в его серии против «Нэшвилла» в первом раунде Кубка Стэнли. На лед Никита Толопило не вышел — наблюдал за игрой со скамьи запасных. В овертайме «Ванкувер» победил и выигрывает в серии со счетом 3:1, пишет «Трибуна».

Толопиле 24 года, он — уроженец Минска. Выступал за минское «Динамо», «Динамо-Молодечно». За океан уехал в 2023 году, выступал за фарм-клуб «Ванкувера».