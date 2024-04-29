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Страны Балтии предупредили о рисках авиакатастроф

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  • 29.04.2024, 11:28
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Страны Балтии предупредили о рисках авиакатастроф

Россияне подавляют сигналы GPS.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского мора. В связи с этим они предупредили о возросшей угрозе авиационных катастроф в регионе, пишет The Financial times.

По данным министров, 25 и 26 апреля два самолета финской авиакомпании Finnair вылетели из Хельсинки в эстонской город Тарту, но были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за помех в GPS. Такое решение пилоты приняли, поскольку были не уверены, что им удастся безопасно добраться до пункта назначения.

«Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, поездка станет опасной. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь стала слишком опасной, чтобы ее игнорировать», — подчеркнул глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Власти Эстонии рассматривают ситуацию с GPS как «часть враждебной деятельности России» и поднимают эту тему в разговоре с союзниками, отметил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. По его словам, действия Москвы «представляют собой гибридную атаку и угрозу нашему народу и безопасности, чего мы не потерпим».

С августа 2023-го по конец марта 2024 года число случаев с глушением или подменой GPS-сигнала в районе Балтийского моря увеличилось с менее чем 50 до 350 в неделю, подсчитала газета The Sun с помощью экспертов на основании данных GPSJAM.org.

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