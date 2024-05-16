Выйдя замуж белоруска сменила фамилию и паспорт, а в старом осталась действующая виза 16.05.2024, 13:00

Юристы объясняют, можно ли ее использовать.

Лето — сезон свадеб и отпусков. Нередко случается, что после свадьбы невеста берет фамилию мужа, а дальше в планах у пары медовый месяц в другой стране.

С приятными хлопотами-сборами тут же возникает вопрос, как быстро девушке нужно получать паспорт с новыми личными данными, и, что делать, если в старом необходимая для поездки виза? «Зеркало» спросило у юристов.

Юристы объясняют: после свадьбы и смены фамилии у человека есть месяц, чтобы заменить паспорт. Отсчет этого срока начинают с дня регистрации брака. Когда время выйдет, документ считается недействительным и, например, во время контроля на границе, пограничник может его изъять.

— Использование недействительного паспорта — это административное правонарушение — п. 3 ст. 24.33 КоАП (Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность), — говорят юристы. — В итоге человеку грозит штраф до четырех базовых (160 рублей. — Прим. ред.).

А что делать, если в паспорте на прежнюю фамилию осталась действующая виза?

— При замене документа можно написать заявление в ОГиМ (отдел по гражданству и миграции. — Прим. ред.) и попросить оставить паспорт с визой на период планируемой поездки, чтобы пересечь границу, — отвечают эксперты. — Отметим, что данный документ будет считаться недействительным и его можно использовать только для предъявления визы.