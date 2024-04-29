ВСУ показали зубы! 1 Альфред Кох

29.04.2024, 13:06

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В России поражены важные цели.

Прошли два года и шестьдесят четыре дня войны. Ситуация на фронте везде более-менее терпимая (во всяком случае — контролируемая), за исключением покровского (бывшего авдеевского) направления. Там россияне продолжают продвигаться вперед и расширять зону прорыва.

Уже даже Сырский говорил «о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, имеющей тенденцию к обострению».

К этому стоит еще прибавить непрекращающиеся атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины. Так, например, вчера были довольно болезненные попадания в энергетические объекты Львовской области.

Хочется понять, насколько ситуацию смогут изменить к лучшему новые западные поставки оружия и боеприпасов. Хотелось бы надеяться, что эти поставки кардинально изменят обстановку и стратегическая инициатива вновь перейдет к ВСУ.

Сегодня New York Times сообщило, что «…когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией».

Наконец-то раскрыта страшная военная тайна (она же — секрет Полишинеля): оказывается американцы увязывали новые поставки оружия с принятием нового закона о мобилизации.

Минобороны РФ сообщило, что украинскими беспилотниками были атакованы различные объекты Краснодарского края. Силами российской ПВО было сбито 66 БПЛА. Сколько из них достигли своей цели, естественно, не сообщается.

Известно, что поражены:

Славянск ЭКО — это нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Повреждения получили ректификационная колонна и сепаративная установка. После атаки БПЛА НПЗ частично приостановил работу.

Ильский НПЗ имени А. А. Шамара — это нефтеперерабатывающее предприятие, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар около 4 часов утра — взрывы не прекращались более 30 минут.

Военный аэродром, расположенный на окраине печально знаменитой станицы Кущевская (помните — братья Цапки?). На этом аэродроме дислоцируется 195-я учебная авиабаза второго разряда на разнородной технике (Су-27, МиГ-29, L-39), ранее был 797-й учебный авиационный полк в/ч 19104 от Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Так что и ВСУ могут показывать зубы!

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram