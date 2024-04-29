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В TikTok обсуждают обед белоруски в китайском ресторане, стоивший 70 рублей

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  • 29.04.2024, 13:38
  • 2,288
В TikTok обсуждают обед белоруски в китайском ресторане, стоивший 70 рублей

Вместо мяса курицы — хрящики.

Минчанка показала в TikTok блюдо, за которое она заплатила 70 рублей в китайском ресторане.

«Мы с подружкой зашли покушать в ресторан Miss Li, который находится на Богдановича. У нас был сет «острая курочка с овощами» за 70 рублей. Я хочу вас показать, что острая курочка — это хрящики, которые обрезаны с ножки, все остальное — овощи. И за то вы заплатите 70 рублей», — заявила она.

В комментариях с минчанкой соглашаются, что за такие деньги можно пожарить на даче шашлык.

@lenysik_smail Шок#хочуврекомендаци#минск#китайскаяед#нерекомендую#fypシ ♬ оригинальный звук - Елена Рабцевич628

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