Развал российской империи Валерий Пекарь

29.04.2024, 14:04

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От мифов к реальности.

Чтобы подвергнуть критике идею, надо сделать из нее карикатуру, затем легко высмеять. Приблизительно так критикуют идею развала российской империи. Поэтому решил написать о нескольких типичных мифах:

Нет, Россия не развалится быстро. Процесс ослабления «скрипов» происходит довольно медленно, особенно учитывая, что основная «скрипа» – это деньги, а Россия пока может обходить значительную часть санкций. И даже после этого пеструю страну будет держать инерция, так что потребуется какой-то тригер вроде Пригожин 2.0.

Нет, развал России не произойдет сам собой. Для этого нужны систематические усилия с нашей стороны, прежде всего на фронте, но не только. Украина должна стать сердечником борьбы коренных порабощенных народов РФ за свободу и независимость. А также соавтором новой системы коллективной безопасности в Европе.

Нет, речь идет не только о национальных республиках. Многие новые независимые государства без этнической основы, их почвой станет сильный регионализм, вроде Ингрии или Сибири. Сибирь по своей модели колонизации ближе к Австралии, чем к Татарстану. Но этнические республики станут образцом для других.

Нет, это не будет слишком похоже на 1991 год. Другое сочетание факторов порождает другую траекторию развития. Прежде всего, распад на 30-40 не очень определенных частей не может произойти, так же как распад на 15 четко определенных частей. Не будет сильных лидеров процесса типа тогдашних РСФСР или УССР. Будут и определенные признаки 1917 года.

Нет, не новые национально-демократические лидеры станут первыми президентами. Ключевую роль в развале империи будут играть нынешние путинские региональные элиты – точно как в 1991 году коммунисты. Но национально-освободительные движения чрезвычайно важны, они дают картинку будущего, и они примут свои плюс-минус 15% на первых свободных парламентских выборах.

Нет, не все страны пойдут по одному пути. Траектории будут очень разные у Саха (Якутии), Чеченской республики Ичкерии, Башкортостана и т.д. Собственно, и в 1991 году Эстония, Украина, Узбекистан пошли разными путями.

Нет, не все страны будут иметь европейские ценности. Саха и Тива гораздо ближе к Японии и Южной Корее, чем к Франции или Литве. Но Япония и Южная Корея – демократически экономически развитые страны.

Нет, не все страны станут демократиями и точно не сразу. Мы идем по этому пути уже более 30 лет, и мы еще не полноценная демократия. Но в том числе от нас зависит, кто станет союзниками новых государств, и это отразится на их траектории.

Следовательно, нет смысла говорить о скором автоматическом развале по лекалам 1991 года и легком пути к демократии и процветанию. Однако это не значит, что последняя империя мира может пережить нынешнюю войну.

Процесс развала неотвратим, а его скорость и формат зависят, в том числе и от нас.

Валерий Пекарь, «Фейсбук»