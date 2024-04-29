Блинкен: Планы Путина провалились 29.04.2024, 14:33

«Произошла агрессия не только против Украины».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что первоначальные планы российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине провалились.

Об этом сообщает The Guardian.

«Эффективно объединив многие страны, мы помогли невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба, но те планы, которые Владимир Путин имел в отношении Украины, чтобы сначала стереть ее с карты, включить в состав России, больше не существуют. Это провалилось, — заявил Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.

По его словам, многие страны, как в Европе, так и за ее пределами, объединились из-за признания того, что «произошла агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы».

«И если бы мы оставили этот вызов безнаказанным, то, скорее всего, потенциальные агрессоры во всем мире приняли бы это к сведению, и мы получили бы мир, где конфликтов стало бы больше, а не меньше», — добавил госсекретарь США.

Блинкен также добавил, что альянс в Европе сейчас существует альянс, который «сильнее, больше, чем был».

«И я думаю, что у нас есть план, который позволит Украине со временем стать успешной страной. Сильной страной: военно, экономически, демократически», — подчеркнул он.