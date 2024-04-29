Российский пропагандист Киселев повторил свои угрозы о «ядерном пепле» 5 29.04.2024, 14:43

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В РФ нервно реагируют на передачу ATACMS Украине.

Пропагандист канала «Россия 1» Дмитрий Киселев снова пообещал превратить США в «радиоактивный пепел» после выделения Украине 61 миллиарда долларов и отправки в страну ракет.

Киселев начал выпуск своей программы «Вести недели» с угроз ядерным оружием Европе и США. Пропагандист пообещал «мгновенно разоружить Францию», потопить Великобританию и превратить в «радиоактивный пепел» США.

Москва возобновила ядерные угрозы после того, как Вашингтон наконец выделил Украине пакет помощи в 61 миллиард долларов и признал, что уже отправил ракеты ATACMS. Фраза о реальности российского ядерного удара стала первой в программе Киселева. Он ее произнес, анонсируя основные темы выпуска. «Применит ли Россия ядерное оружие? Ответ: да, но при каких условиях?» – сказал ведущий.