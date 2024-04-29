Zoom в Беларуси станет вне закона? 29.04.2024, 19:29

Платформу нельзя будет использовать для онлайн-обучения.

Национальный центр защиты персональных данных РБ выступил против использования программного обеспечения американской компании для конференц-связи Zoom при «оказании образовательных услуг в дистанционной форме» — проще говоря, онлайн-занятиях, передает «Солидарность».

Как утверждается в телеграм-канале Центра, при использовании Zoom происходит трансграничная передача персональных данных — в том числе «в страны с ненадлежащем уровнем их защиты».

А это, заявляют в организации, противоречит подписанному более в 2010 году указу Лукашенко «О мерах по совершенствованию использовании национального сегмента сети Интернет». Что остается делать? Нужно «использовать информационные сети, системы, и ресурсы, расположенные в Беларуси и зарегистрированные в установленном порядке».

Несколько удивительно, конечно, что на выявление этого противоречия белорусскому центру защиты персональных данных понадобилось почти 15 лет.

Да и в каких странах персональные данные имеют еще меньший уровень защиты, чем в Беларуси и РФ, где регулярно происходят утечки баз данных крупных ритейлеров, махровым цветом цветет и пахнет телефонное мошенничество (из свежего — мошенники звонят под видом сотрудников «Белтелекома»), а почти любые персональные данные и сведения, включая врачебные и банковские тайны, по первому запросу получают силовики и спецслужбы? Вопрос, впрочем, риторический.