ВСУ атакуют Крым?
- 29.04.2024, 22:50
В сети пишут о работе ПВО на оккупированном полуострове.
Во временно оккупированном Крыму сегодня, 29 апреля, вечером сработала противовоздушная оборона.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и «Крым.Реалии».
Как пишут в сети, противовоздушная оборона начала работать над мысом Тарханкут, который находится в западной части временно оккупированного полуострова.
Также в Telegram-каналах уточняют, что якобы есть угроза атаки беспилотников.
При этом накануне российские паблики писали о том, что на мысе были атакованы подразделения ПВО. Украинские официальные лица никак не комментировали эту информацию.
В «Крым.Реалии» уточнили, что на мысе Тарханкут россияне, в частности, разместили береговой ракетный комплекс «Бастион» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С1».