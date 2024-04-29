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ВСУ атакуют Крым?

  • 29.04.2024, 22:50
ВСУ атакуют Крым?

В сети пишут о работе ПВО на оккупированном полуострове.

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 29 апреля, вечером сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и «Крым.Реалии».

Как пишут в сети, противовоздушная оборона начала работать над мысом Тарханкут, который находится в западной части временно оккупированного полуострова.

Также в Telegram-каналах уточняют, что якобы есть угроза атаки беспилотников.

При этом накануне российские паблики писали о том, что на мысе были атакованы подразделения ПВО. Украинские официальные лица никак не комментировали эту информацию.

В «Крым.Реалии» уточнили, что на мысе Тарханкут россияне, в частности, разместили береговой ракетный комплекс «Бастион» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С1».

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