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Автолюбитель встретил «учителя» на Mini Cooper в центре Минске

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  • 3.04.2024, 17:25
  • 3,928
Автолюбитель встретил «учителя» на Mini Cooper в центре Минске

Это попало на видео.

Читатель «Онлайнера» Артур на минском Партизанском проспекте встретил «учителя» на Mini Cooper. Что же стало причиной такого поведения водителя?

В начале видео можно заметить, как Mini опережает автора видео. «После этого маневра я «поморгал» дальним светом фар, поскольку опережение показалось мне неожиданным и слишком близким», — объяснил Артур. Какое-то время автомобили двигались в одном ряду. Затем Mini перестроился вправо, водитель опустил стекло и, похоже, стал что-то говорить нашему читателю.

После этого мужчина на британском авто опередил Артура (при этом заехав на островок горизонтальной разметки), снизил перед ним скорость и ехал так до тех пор, пока автор записи не решил перестроиться. При этом можно заметить, что пространство перед Mini было свободно.

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