Тамада с НПЗ в стране-бензоколонке 1 Алексей Голобуцкий

30.04.2024, 8:15

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Алексей Голобуцкий

О самой актуальной профессии в России.

Посмотрел видео прилетов по НПЗ в Краснодарском крае. Оператор чем-то похож на свадебного тамаду. Восхищенно насчитал 13 прилетов и взрывов. Как там на свадьбах? «10! 11! 12! 13!». При этом в Минобороны РФ заявили, что, как всегда, все сбили. «Сбивайте» так и дальше.

Мы уже немного привыкли к атакам дронов СБУ по объектам на территории России. К хорошему привыкаешь быстро. Только по НПЗ было уже 15 удачных атак, выводивших их из строя. Чем характерны последние атаки?

Сразу три точных прилета за одну ночь демонстрируют: удары по территории врага становятся все более интенсивными. Горячо было на военном аэродроме Кущевск, а также на Ильском и Славянском НПЗ в Краснодарском крае России. На аэродроме размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Последствия прилетов на видео выглядят очень вдохновляюще. Выведена из строя дефицитная техника россиян, что, очевидно, снижает потенциал армии врага. На НПЗ традиционно ударили по ректификационным и атмосферным колоннам. Это ключевые технологические объекты заводов, те части НПЗ, где использовано больше всего компонентов западного оборудования. России будет крайне тяжело его заменить.

Новые удары от СБУ демонстрируют: уничтожение российских НПЗ будет продолжаться. Несмотря на то, что РФ попыталась задействовать все международные рычаги, чтобы прекратить эти удары. CNN считает, что атаки дронов оказывают большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции западных стран. Поэтому уверен, что Глава СБУ Малюк будет продолжать стратегию по разрушению ключевой отрасли страны-бензоколонки, а количество ударов будет только нарастать.

На фото из сети видно, что россияне пытаются ставить так называемые мангалы (защитные решетки) на своих НПЗ, чтобы защитить их от дронов службы. У меня есть лучшее предложение. Вместо «мангалов» нанимайте специальных людей, которые будут на видео увлеченно считать прилеты. «Тамада с НПЗ в стране-бензоколонке» – профессия, которую россиянам нужно осваивать уже сегодня.

Алексей Голобуцкий, censor.net