Разнообразные итоги «бессмысленной войны» Александр Морозов

29.05.2024, 14:54

Александр Морозов

Путин ведет войну на «коммерческой основе».

С длинной дистанции видны следующие разнообразные итоги «бессмысленной войны»:

1. Окончательно рухнула глобальная загадочная репутация Герасимова («доктрина Герасимова» и т. д.). Теперь это просто генерал, который завяз в войне.

2. Белгород. Российская Федерация ведет борьбу с «коллективным Западом» на территории Белгородской области: детей вывозят, строительным рабочим выдают бронежилеты, на автобусах устанавливают средства РЭБ и т. д.

3. Путин ведет войну на «коммерческой основе»: одних выпускают из лагерей в обмен на участие в войне, других сажают на их место, и теперь эти новые тоже могут освободиться под залог участия в войне, всем платят деньги. Армия растворилась в каких-то «Ахматах», «Вагнерах» и «Редутах». Генералитет превратился в командиров уголовников.

3. Польша ставит систему ПРО, против аналогов которой на восточном фланге НАТО, Москва вела успешную дипломатическую борьбу в течение 15 лет. Теперь Евросоюз построит на восточном фланге стенку.

4. Следующий этап эскалации — и ответом будет блокада морских портов РФ.

5. Китай. Пока Путин пребывает в геополитических сновидениях, очевидным всем фактом является обмен суверенитета РФ на ожидаемую поддержку Китая (которой не будет в той форме, в какой ее ждет Кремль).

Александр Морозов, «Фейсбук»