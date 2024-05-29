Презентован новый BMW M3 2024

Презентован новый BMW M3 20241
- 29.05.2024, 14:28
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Как изменилась спортивная модель.
В Германии представлен новый BMW M3 2024. Спортивные седан и универсал прошли модернизацию и поступят в продажу с июля. Их подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Обновленный BMW M3 не слишком изменился внешне. Его можно узнать по измененным фарам и новым кованым дискам диаметром 19 и 20 дюймов. Кроме того, можно заказать пакет с карбоновым декором кузова.
В салоне BMW M3 2024 установили новый скошенный руль. На передней панели размещен изогнутый двухсекционный дисплей, причем мультимедийная система в авто новая. Кроме того, внутри стало меньше кнопок. Также несколько изменена отделка и алюминиевые вставки стали стандартными.
Как и прежде, BMW M3 оснащен 3,0-литровой рядной турбошестерней. В стандартной версии она развивает 480 л.с., а в M3 Competition — 510 л.с.
В то же время, полноприводный BMW M3 Competition xDrive стал мощнее — его мотор выдает 530 л.с. В этом варианте разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч.