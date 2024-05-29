В Минске открыли торговый центр, который строили 10 лет со скандалами 2 29.05.2024, 15:02

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На месте снесенного Червенского рынка.

В Минске 29 мая открылся новый торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Червенский». Он находится на месте снесенного Червенского рынка. Возведение объекта растянулось почти на десять лет, передает zerkalo.io.

В 12.00 первые покупатели попали в ТРЦ «Червенский», который находится на пересечении улиц Аранской и Маяковского. В молле пять уровней: на уровне -1 находится парковка, на нулевом разместился гипермаркет. На первом и втором этажах — торговые площади, на третьем — фуд-корт и развлекательные центры.

Судя по информации на сайте ТРЦ, сейчас там работают гипермаркет Green, магазин одежды New Yorker, два магазина зоотоваров — «Доктор Вет» и «ZOOмаркет», есть печатный салон «Формат», аптека InLek и «Зеленая аптека», точка обслуживания «Банк ВТБ (Беларусь)».

Напомним, в 2011 году власти решили убрать с пересечения улиц Аранской и Маяковского один из старейших рынков Минска, который располагался там с 1897 года. На этом месте иранская компания «Дидас Интернэшнл Групп» планировала к 2015 году построить крупный торговый, деловой и развлекательный центр с плоскостными автостоянками и подземным паркингом.

Идея не очень понравилась торговавшим на рынке предпринимателям, которых власти поначалу обязали за июль 2011 года переехать на расположенный на окраине города рынок в Ждановичах. В конце концов продавцам и городским властям удалось найти менее радикальное решение — и новый Червенский рынок появился в километре южнее, напротив Лошицкого парка (за хладокомбинатом № 2). Туда переехало около половины предпринимателей старого рынка. В государственных СМИ этот переезд называли «возрождением из пепла».

В 2013 году старый рынок снесли, но иранская компания не выполнила своих обязательств, и в 2015 году Мингорисполком расторг с ней договор о строительстве. Пустырь вернулся в распоряжение города. На аукционе в 2016 году право застроить землю выиграла инвестиционная компания «Сильвер Капитал», которая входит в состав группы компаний РАПА. РАПА, в свою очередь, владеет гипермаркетами и магазинами Green. «Сильвер Капитал» решила построить здесь торгово-развлекательный центр площадью в 30 тысяч квадратных метров.

Возведение нового ТРЦ началось в 2020-м. В феврале 2022 года на паспорте объекта было указано, что его планируют закончить к июню 2023-го. А в июле 2023-го датой окончания строительства указывался уже июль 2024-го. По состоянию на август 2023 года на объекте уже велись работы по монтажу фасадов.