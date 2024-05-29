Стратегически выверенный ход Аркадий Бабченко

29.05.2024, 10:27

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Ядерная война откладывается?

Украинцы целеустремленно «выносят» в России системы раннего обнаружения баллистических ракет противника.

Сначала была вынесена РЛС «Воронеж-ДМ» под Армавиром.

Потом — спутниковая антенна под Алуштой.

Потом — удар по РЛС «Воронеж-М» под Орском.

До этого, семнадцатого апреля — РЛС «Контейнер» в Мордовии.

Все эти станции — загоризонтные. У всех радиус действия — порядка 6000 километров. Высота — порядка ста. Это чисто станции раннего обнаружения ядерного удара. Они ни на что другое не предназначены.

При этом мертвая зона РЛС в Армавире — около 1000 километров. То есть, она полностью не видит весь театр боевых действий в Украине. Он весь в ее мертвой зоне.

Я все никак не мог понять, зачем украинцам это надо

Я все никак не мог понять, зачем украинцам это надо. Это вообще никак не влияет на ход войны. Что есть эти РЛС, что их нет — Украине от этого вообще ни тепло, ни холодно. Пока не наткнулся на версию, которая все объясняет.

Просьба союзников. Это просьба союзников.

У России выносятся ее загоризонтные РЛС, чтобы сделать ее обнаженной, беззащитной перед гипотетическим ядерным ударом со стороны союзников — и, таким образом, лишить даже мыслей применить ядерное оружие по Украине первой.

Стратегически грамотный очень выверенный ход. Если он получится — ядерная война определенно откладывается на неопределенный срок.

Аркадий Бабченко, «Телеграм»