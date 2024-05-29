В России образовалась гигантская радиолокационная дыра 1 29.05.2024, 7:45

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После ударов Украины.

За последние пару месяцев Украина вывела из строя три стратегических радиолокационных системы (РЛС) России.

На днях украинцы поразили радар «Воронеж-М» ВС РФ на расстоянии в 1,8 тыс. км, побив свой очередной рекорд по дальности атаки.

Из происходящего можно сделать три вывода, считает военный журналист Сергей Ауслендер.

Во-первых, удар по «Воронеж-М» стал доказательством тому, что Украина действительно сумела повысить дальнобойность своих БПЛА до 2 тыс. км. Станции, которые были поражены, не могли зафиксировать дроны, так как они предназначены для обнаружения целей на большей высоте.

Второй вывод - Украина «ослепляет» российскую армию, лишая ее возможности фиксировать запуски ракет с важных для нее направлений.

«Южное и юго-восточное направление теперь слепое. Там здоровенная радиолокационная дыра в тысячи километров», - рассказал журналист.

Он уточнил, что РЛС в Армавире, пораженная украинским БПЛА, просматривала очень большую часть территорий в Восточном Средиземноморье вплоть до побережья Марокко.

Там на постоянной основе находятся американские авианосные группы. И в случае военного столкновения Россия уже не сможет на ранних стадиях отследить потенциальный запуск американцами по себе ракет с этого направления.

Третий вывод состоит в том, что Украина начала повышать ставки в войне с Россией.

«Украинцы (...) ни ядерный, ни массированный удар по России нанести не могут, значит, эти налеты согласованы с союзниками... Переход «красных линий», а что вы теперь сделаете? Ну, Медведев пост напишет или Рогозин поугрожает, а в реальности-то, каковы возможности?» - поделился мнением Ауслендер.