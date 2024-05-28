Авиаэксперт: Украина ответила на учения в Беларуси 28.05.2024, 14:49

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Воронеж-ДМ" была поражена дроном, летающим на 1800 км

И ядерные угрозы РФ.

Авиаэксперт и аналитик Константин Криволап считает, что поражение российской РЛС «Воронеж-ДМ» под Армавиром связано с проведением в Беларуси совместных с Россией учений Воздушных сил и ПВО и является ответом на угрозы РФ «ядерной дубинкой». Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет unian.net.

Эксперт отметил, что система «Воронеж» является составляющей российского единого комплекса «купол» для обнаружения ракет различных типов и предупреждения об атаке. В этот «купол» должны были входить 10 станций «Воронеж-М» и «Воронеж-ДМ», а также космические спутники «тундра».

«Станция, которая стоит в Ворске, она наблюдает Китай, Индию, Пакистан и акваторию Индийского океана. Эти станции в Армавире, которые мы серьезно повредили, они наблюдали краешек Украины, Крым и весь регион ближнего востока. То есть эта система кажется, что не имеет отношения к Украине, но если мы будем анализировать и сопоставлять различные события и то, что предшествовало этому, то можно выстроить версию», - отметил Криволап.

Он напомнил, что «Воронеж-ДМ» была поражена дроном, летающим на 1800 км, что требует серьезной подготовки и программы.

«Вряд ли это было бы просто так сделано: запустили дрон, чтобы он просто что-нибудь поразил. Россия сейчас проводит учения с использованием ядерно-тактического оружия. Они потрясают этой «ядерной дубинкой» и угрожают всем. И есть очень конкретный ответ американцев: если вы сделаете какой-то тактический ядерный удар по Украине, может там даже никто и не погибнет, но мы уничтожим все что у вас есть на территории страны», - сказал Криволап.

Эксперт считает, что удар будет со стороны кораблей американского флота, с эсминцев и других носителей ракет, скорее всего «Томагавками».

«И я думаю, это скорее всего, это ответ на угрозы россиян и такой конкретный ответ: мы поразим все (про все РЛС «купола») и вы не сможете ничего увидеть, не сможете ничего причинить, поэтому не делайте это. Такая у меня версия. То есть это ответ на угрозу россиян что-то сделать с тактическим ядерным вооружением», - резюмировал аналитик.