Офицер российской СВР шокировал россиян 6 4.06.2026, 11:02

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Разведчик дал «совет» соотечественникам.

Россия может находиться в состоянии войны еще годами или даже десятилетиями, а мир сейчас стоит на пороге нового большого противостояния. Такое заявление сделал советник «Роснефти», бывший офицер Службы внешней разведки РФ Андрей Безруков во время Петербургского международного экономического форума, передает «Главком».

По словам Безрукова, российское общество должно быть готово к длительному периоду конфликтов.

«Мы должны признать, что в ближайшие несколько лет, а возможно, и пару десятилетий будем находиться в состоянии войны… У нас будет два поколения, которые фактически будут жить в условиях войны», – заявил он.

Он предположил, что боевые действия могут как оставаться «горячими», так и перейти в менее интенсивную фазу, но не завершиться полностью.

Безруков также утверждает, что мир вступает в фазу новых геополитических столкновений. По его словам, международная система находится в состоянии нестабильности, а новый крупный конфликт может развернуться в Азии.

Отдельно он повторил распространенные в российском информационном пространстве обвинения в адрес Запада, заявив о якобы подготовке «биологического оружия» против России.

Подобные утверждения не имеют подтверждения в независимых источниках и регулярно опровергаются международными экспертами.

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