Илон Маск нацелился на триллион 3 4.06.2026, 11:20

Его конкуренты остались далеко позади.

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска приблизилось к отметке в 970 миллиардов долларов. Ожидаемое размещение акций SpaceX на бирже может сделать его первым триллионером на планете.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Скорость обогащения бизнесмена трудно представить: за 31 год карьеры Илон Маск примерно получал 992 доллара каждую секунду. Это означает, что за одну минуту его счет растет почти на 60 тысяч долларов. Каждый час приносит ему 3,6 миллиона, а за день сумма достигает 85,7 миллиона долларов.

Если посчитать доход за год, сумма составит 31,3 миллиарда долларов. Обычной американской семье пришлось бы работать более 11 миллионов лет, чтобы собрать такой капитал. Не выйти на пенсию богатыми, а просто накопить сумму, которой владеет один человек.

Из чего состоит империя Маска

Большинство денег бизнесмена - это не наличные в сейфе, а цифры на экранах бирж. Почти весь его капитал заблокирован в акциях. Основную часть состояния формирует доля в SpaceX. Она оценивается в 538 миллиардов долларов еще до выхода компании на биржу.

Tesla добавляет к его капиталу еще 167 миллиардов. Также Маск владеет опционами на 150 миллиардов долларов, которые может реализовать в любой момент.

Его конкуренты остались далеко позади:

Джефф Безос владеет 276 миллиардами;

Ларри Эллисон имеет 243 миллиарда;

Марк Цукерберг распоряжается 219 миллиардами долларов.

Кроме основных активов Маск владеет недвижимостью и самолетами на 104 миллиарда долларов. Его компании The Boring Company и Neuralink добавляют еще по 5 миллиардов каждая.

Сравнение с экономиками целых стран

Капитал Илона Маска превышает годовой ВВП 125 стран мира. Он богаче Норвегии, Таиланда, Аргентины или родной для него Южной Африки. Состояние бизнесмена равно примерно 3% всей экономики США.

Даже легендарный Джон Рокфеллер в пик своего могущества владел лишь 1,5% ВВП страны.

За 970 миллиардов долларов можно было бы купить:

все 32 команды НФЛ;

каждую команду НБА;

флот из 10 000 частных самолетов Gulfstream G700;

компании FedEx, Starbucks и Target вместе с миллионами их работников.

Даже после таких покупок у Маска все равно осталось бы более 500 миллиардов долларов.

Эксперт Ингрид Робейнс подсчитала, что если бы Маск работал по 70 часов в неделю без отпусков до 75 лет, он зарабатывал бы около 4,2 миллиона долларов в час в течение всей карьеры.

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