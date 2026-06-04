В Латвии назвали вероятное «окно» для удара России по НАТО 4.06.2026, 12:03

Москва может воспользоваться этим отрезком времени.

Россия накопила преимущество в дронах и может воспользоваться им до конца 2028 года против стран НАТО, пока Альянс еще не завершил перевооружение.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова Командующего вооруженных сил Латвии Каспарса Пуданса.

Преимущество не в технологиях, а в масштабе

Генерал Пуданс объяснил, что Москва не имеет более качественных беспилотников, чем у стран НАТО. Но она производит их значительно больше и адаптирует быстрее.

«Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большое количество в больших масштабах», - сказал генерал.

Большинство программ модернизации армий НАТО вступят в силу только около 2029 года. По словам Пуданса, именно этот промежуток является потенциально опасным.

«Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года», - заявил он.

Похожее мнение высказал и высокопоставленный чиновник оборонного ведомства одной из стран НАТО. По его мнению, у главы Кремля Путина есть как минимум две причины действовать раньше: неопределенность в отношении политики США после Трампа и рост оборонных бюджетов в Европе.

Опыт боевых действий как преимущество

Обе стороны войны в Украине используют тысячи дронов ежедневно. Но, как пишет издание, именно Россия получила преимущество из-за постоянных боевых экспериментов и быстрого совершенствования технологий на поле боя.

Силы НАТО пока имеют значительно меньше опыта. В прошлом месяце во время учений британской армии, которые воспроизводили сценарий войны в Эстонии, командиры прогнозировали, что беспилотники закончатся менее чем за неделю.

Угроза гибридных атак - уже сейчас

Пуданс различил два уровня угрозы. Масштабное вторжение пока нереально - Россия занята в Украине. Но гибридные действия: саботаж, кибератаки, дезинформация - возможны в любой момент.

«Мы живем с предположением, что агрессия в какой-то форме может произойти уже сегодня вечером», - подчеркнул генерал.

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