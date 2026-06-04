Разведка Британии объяснила, почему российские самолеты бомбят свою территорию 1 4.06.2026, 12:54

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КАБ «теряются» регулярно и сходят на головы россиян.

Военные российской оккупационной армии массово используют корректируемые авиационные бомбы (КАБ) для ударов по прифронтовым регионам Украины. Однако нередко вражеские самолеты «теряют» боеприпасы на территории РФ.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Там отметили, что такие случаи возникают из-за совокупности недостатков в подготовке вооружения самолетов перед вылетами и ненадлежащее выполнение экипажами своих задач при выполнении миссий.

КАБы падают на регионы РФ и оккупированные территории Украины

По данным Минобороны Великобритании со ссылкой на одно из независимых российских медиа, с начала 2026 года российские войска сбросили 25 авиабомб на собственную территорию и на оккупированные районы Украины. Для сравнения, в 2025 году зафиксировано 143 таких случая, а в 2024-м – 165.

В то же время 16 мая 2026 года один из КАБов попал в жилой дом в селе Дубовое Белгородской области РФ, что привело к гибели человека.

Причины «аварийных» сбросов бомб РФ

Как отметили в британском оборонном ведомстве, российская авиация ежедневно совершает более 200 вылетов против Украины и применяет в среднем 180–250 авиационных бомб в зависимости от погодных условий.

Подобные инциденты свидетельствуют о системных ошибках в применении вооружения, которые приводят к разрушительным последствиям, в том числе и для российского гражданского населения.

«Такие инциденты, вероятно, случаются из-за сочетания плохих процедур вооружения самолетов перед вылетами и плохого выполнения экипажами задач во время миссий. Частота этих случаев, вероятно, демонстрирует определенную степень усталости воздушного и наземного экипажей в российских силах, а также свидетельствует о недостаточной военной подготовке», – отмечается в отчете.

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