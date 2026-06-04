Секрет долголетия: ученые назвали идеальное количество времени для тренировок 1 4.06.2026, 12:49

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Фото: Getty Images

Исследование провели в Гарвардском университете.

Секрет долголетия кроется в регулярном выполнении упражнений с отягощением в сочетании с умеренной аэробной активностью. Масштабное исследование показало, что даже непродолжительные занятия с гантелями или эспандерами способны существенно защитить организм от самых распространенных смертельных недугов.

Об этом пишет Daily Mail.

Результаты длительного наблюдения

Ученые из Гарвардского университета в течение 30 лет внимательно следили за состоянием здоровья более 147 тысяч жителей Соединенных Штатов Америки. Участники эксперимента каждые два года отчитывались о количестве времени, которое они уделяли силовым упражнениям и аэробным нагрузкам. Анализ данных позволил экспертам выявить четкую закономерность между уровнем физической активности и общей продолжительностью жизни.

Согласно опубликованным в Британском журнале спортивной медицины результатам, люди, посвящавшие силовой тренировкой до двух часов в неделю, имели на 13 процентов более низкий риск смерти по какой-либо причине. Этот показатель рос до 19 процентов, когда рассматривалась вероятность умереть от сердечных заболеваний или инсульта.

Кроме того, использование фитнес-инструментов снижало риск летальных исходов от неврологических болезней на 27 процентов, однако исследователи с удивлением обнаружили, что превышение двухчасового лимита силовых нагрузок не приносило организму никакой дополнительной пользы.

Важность комбинированных нагрузок

Для достижения максимального эффекта специалисты рекомендуют не ограничиваться только поднятием веса, а обязательно сочетать его с кардиотренировками, такими как быстрая ходьба, плавание или бег. Самые низкие показатели преждевременной смертности наблюдались среди тех участников, которые имели высокий уровень как аэробной активности, так и силовых тренировок — у наиболее активных людей риски падали на 58 процентов. Актуальные медицинские наставления также советуют взрослым уделять не менее 150 минут в неделю умеренной активности и хотя бы два дня в неделю работать над всеми основными группами мышц.

Представители сферы здравоохранения отмечают критическую важность таких спортивных привычек для всего общества. Руководитель направления стратегической политики в сфере здоровья и благосостояния организации Sport England Том Бертон подтвердил эффективность этого подхода для населения.

«Физическая активность, основанная на силовых упражнениях, является мощным инструментом, в частности для поддержания здорового старения - она помогает предотвратить или отсрочить ухудшение здоровья, сохраняя нашу мобильность и независимость, а также уменьшая давление на перегруженные медицинские службы», - подчеркнул чиновник.

Напомним, хотя силовые тренировки являются отличным способом улучшить долголетие путем наращивания мышечной массы, плотности костей и ускорения метаболизма, это не единственный вид упражнений, который нам нужно делать, чтобы стареть здорово . Известный врач назвал упражнения, обязательные для всех, кому за 40. Пренебрежение ими может привести к падениям, даже у женщин в хорошей физической форме.

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