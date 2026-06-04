закрыть
4 июня 2026, четверг, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Католики в Польше отмечают Божье Тело

1
  • 4.06.2026, 12:57
Католики в Польше отмечают Божье Тело

Это один из важнейших праздников, во время которого верующие исповедуют веру в присутствие Иисуса Христа в Святых Дарах.

4 июня католики в Польше отмечают праздник Пресвятых Тела и Крови Христовых, известный в Польше как Божье Тело, передает «Польское радио»

История праздника Божьего тела восходит к Средневековью — к середине XIII века. Торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых было учреждено папой Урбаном IV 11 августа 1264 года буллой Transiturus. Праздник быстро распространился по Европе. В Польше уже в середине XIV века его торжественно отмечали в Кракове. После евхаристической литургии по улицам городов и сел проходит процессия к четырем алтарям. У каждого из них читаются отрывки из Евангелия и возносятся молитвы. Завершается процессия благословением верующих.

Краков, 4 июня. После мессы на площади перед Вавельским кафедральным собором началась традиционная процессия Божьего Тела, которая направилась к Главной рыночной площади города.Foto: Фото: PAP/Łukasz Gągulski

«Центральное место в нашей вере занимает евхаристический культ, — говорит теолог, профессор Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II священник Марек Хмелевски.

«Наш выход с Пресвятыми Дарами на улицы городов и деревень, в общественные места, является не только исповеданием веры в реальное присутствие Христа, но и свидетельством того, что мы — Церковь. Таким образом мы свидетельствуем о своей вере и евангелизируем тех, кто при этом часто остается лишь наблюдателем или зевакой, воспринимая происходящее как фольклорное событие или своеобразный народный праздник».

Одной из крупнейших в стране считается краковская процессия, которая проходит от Вавельского замка до Главной рыночной площади. По традиции впереди идут девочки, разбрасывающие цветочные лепестки.

Процессии с Пресвятыми Дарами в праздник Божьего Тела проходят во всех регионах мира. Они являются свидетельством веры участников и выражением народного благочестия.

Божье Тело — переходящий праздник, который отмечается через 60 дней после Пасхи. В Польше его празднуют в четверг после торжества Святой Троицы; этот день является официальным выходным. В некоторых странах, например в Италии, празднование перенесено на воскресенье.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин