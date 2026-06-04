10-20 ракет: производитель «Фламинго» анонсировал удары баллистикой по Москве 4.06.2026, 12:15

«Тестовые» полеты могут начаться уже этим летом.

Тестовые полеты украинских баллистических ракет в направлении Москвы могут начаться уже этим летом или в начале осени. Это произойдет после успешных испытаний двигателя и первого тестового запуска.

Об этом заявил соучредитель Fire Point Денис Штилерман в интервью журналистке Алесе Бацман.

Он рассказал, что компания планировала производить и заливать большие двигатели на заводе в Дании, однако этого не произошло после публикации информации о проекте. В то же время предприятие для этих работ строят и в Украине.

По словам Штилермана, для ракеты, которая способна долететь до Москвы, уже готовы корпуса, системы управления и другие компоненты. Пока что оставалось испытать двигатель.

«Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты», — сказал он.

Штилерман добавил, что после первого успешного запуска следующие тестовые полеты могут выполняться уже на Москву.

«Я рассчитываю, что это лето, максимум начало осени, мы начнем тестовые полеты на Москву», — сообщил соучредитель Fire Point.

Он также отметил, что компания сразу готовит серийное производство и не ограничивается несколькими прототипами. По его словам, планируется изготовить от 10 до 20 тестовых ракет для запусков, а после кодификации и закупок их производство может вырасти до десятков единиц.

Комментируя возможные цели для ударов, Штилерман сказал, что этим занимаются военные. В то же время он предположил, что Украина может наносить удары по «ключевым знаковым целям» в Москве как один из вариантов сдерживания российских атак на гражданскую инфраструктуру.

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