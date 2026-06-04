Министр транспорта Литвы о белорусском калии: Писем от США не получал
- 4.06.2026, 13:27
О снятии санкций не может быть речи.
Об отсутствии давления со стороны Вашингтона в вопросе возобновления транзита белорусских калийных удобрений по литовской территории заявил 4 июня в эфире радиостанции Žinių radijas министр транспорта этого балтийского государства Юрас Таминскас.
«Я не получал никаких писем [из США], поэтому, если другие получали письма или испытывали давление, то они и должны высказаться <…> Лично я не получал ни писем, ни документов, ни звонков, ни в какой другой форме никакого давления не испытывал», — приводит Delfi его слова.
По его словам, «санкции действуют», а о их снятии не может быть речи.
Отметим, 22 мая появилась информация, что Соединенные Штаты официально попросили Литву, Польшу и Украину снять санкции с белорусского калия, чтобы разрешить транзит этой продукции через их территорию.