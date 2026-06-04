«У военных РФ в Крыму возникнет большой вопрос» 2 4.06.2026, 10:31

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Эксперт раскрыл, к чему приведут украинские удары по логистике врага.

Если Украина хотя бы на треть уничтожит логистику россиян для их крымской группировки, то это практически сведет к нулю их возможности. Об этом в эфире Radio NV сказал военный аналитик Алексей Гетьман, отвечая на вопрос о ночном ударе по военным объектам врага в оккупированном Крыму.

Он отметил, что у российских оккупантов в Крыму не так много вариантов логистического снабжения.

«Если мы будем хотя бы на треть, а лучше на половину уничтожать логистику россиян, которые подвозят к крымскому гарнизону все необходимое для воинских частей и для российской группировки «Днепр», которая находится на юге, на левом берегу возле Херсона, то это не просто затруднит их возможности, - это практически сведет их к нулю», - подчеркнул Гетман.

Аналитик пояснил, что когда формируется план по всем необходимым средствам для поддержания боеспособности подразделения, то обычно заказывается немного больше, чем нужно.

«Но если не доставляется половина того, что нужно, то подразделение просто становится небоеспособным. Здесь нельзя считать: привезли на 20% меньше - возможности подразделения на 20% меньше, привезли на 30% меньше - на 30%. Нет. Если не привозится половина того, что нужно, - подразделение становится просто небоеспособным», - сказал Гетман.

Он считает, что если так будет продолжаться дальше, то «еще несколько месяцев, и там возникнет большой вопрос: не только с топливом, которое там по талонам, но и с воинскими подразделениями возникнет большой вопрос в Крыму».

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