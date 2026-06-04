ISW: Летнее наступление РФ обречено 1 4.06.2026, 10:20

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Аналитики объяснили, какую ошибку сделали оккупанты.

Россия пытается окружить Лиман по той же схеме, что и в 2022 году - и снова «буксует». Но на этот раз стартовые позиции оккупантов гораздо хуже.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Схема не новая

Россия пытается закрепиться к северу, северо-востоку и востоку от Лимана. Аналитики ISW сравнивают это с кампанией летом 2022 года, когда оккупанты хотели широко окружить город - от Лимана на северо-востоке до Изюма на северо-западе.

Тогда попытка провалилась: в сентябре-октябре 2022 года Украина за несколько недель выбила россиян и из Изюма, и из Лимана.

Позиции хуже, чем тогда

По состоянию на июнь 2026 года линия фронта на этом направлении значительно менее выгодна для России, чем была четыре года назад.

Попытка окружить Лиман и выйти на Славянск снова не удается. ISW указывает: российское командование не сделало выводов из прошлых провалов и продолжает ставить перед собой нереалистичные цели - несмотря на ухудшение боевых возможностей армии в 2026 году.

Перспективы наступления

Летом 2026-го Россия вряд ли достигнет даже тактических успехов на славянском направлении, не говоря уже об оперативных достижениях - такой прогноз дают аналитики ISW.

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