Новый фронт в Украине: может ли Беларусь вступить в войну 8 4.06.2026, 10:57

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Фото: dpsu.gov.ua

Что говорят эксперты и политики.

Украина заявляет о подготовке отражения наступления со стороны Беларуси. На приграничной территории устанавливаются минные поля и строятся укрепления, спецслужбы усиливают проверки населения. Представители украинской армии заявляют о намеченных целях на белорусской территории. «Вёрстка» рассказывает, насколько реален риск вступления Минска в войну.

Откуда известно о возможном наступлении на Украину из Беларуси?

Владимир Зеленский 2 мая заявил, что со стороны Беларуси вблизи украинской границы замечена «необычная активность». «Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины», — написал он, не поясняя, о чём идёт речь.

Украинские СМИ поясняли, что с белорусской стороны обновляется приграничная дорожная инфраструктура и ведётся обустройство артиллерийских позиций. Отмечалось, что украинская сторона пока не фиксирует признаков подготовки к немедленному наступлению.

Через две недели, 15 мая, Зеленский заявил, что Москва рассматривает планы операций с территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО на северной белорусской границе (там расположены Литва и Латвия). «Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью, — сказал он. — Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать ещё и это российское намерение».

О непосредственном участии Беларуси в войне Зеленский не говорил, отрицает его и президент Александр Лукашенко. «Если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае — если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости», — сказал он журналистам 21 мая.

Беларусь может присоединиться к российскому вторжению?

В начале войны, в 2022 году, российская армия атаковала Украину и с территории Беларуси — наступая на Киев с двух сторон, через Припять и Чернигов. От украинской столицы до границы — около 100 километров, тогда российской армии удалось подойти границам города всего за один день — сейчас это выглядит абсолютно невозможным.

Россия использовала военные базы и аэродромы на территории Беларуси, наносила с территории страны ракетные удары, и размещала раненых в местных военных госпиталях, однако непосредственного участия в боевых действиях белорусские военные не принимали.

Армия страны состоит приблизительно из 49 тысяч человек, во время войны она может быть пополнена 150–300 тысячами резервистов. Около 6,5 тысяч солдат и сержантов — контрактники, часть офицеров регулярно вызывается из резерва, на вооружении состоят, преимущественно, модернизированные советские образцы техники. Вести наступательные действия против Украины такими силами, вероятнее всего, не удастся.

Около 27% населения страны поддерживают действия российских войск в Украине, утверждал октябрьский соцопрос iSANS, 34% выступают против. Почти 70% поддерживают мирные переговоры. С такими настроениями призывная армия вряд ли будет готова к войне на чужой территории, и большинство экспертов считает, что Минск не станет самостоятельно вступать в боевые действия. «Частью негласного договора Лукашенко с обществом было обещание не втягивать страну в чужую разрушительную войну», — отмечает The National Interest.

Более реальным представляется вариант, при котором Беларусь могла бы вновь предоставить территорию для наступления российских военных. Но независимых подтверждений подготовки такого наступления пока нет. Американский Институт изучения войны отмечает, что у России, вероятно, нет достаточных резервов для начала такой операции.

Признаков создания достаточной ударной группировки на границе также не обнаружено. Аналитики института считают, что Москва может попытаться убедить Лукашенко использовать белорусскую территорию для атак дронами в Западной и Северо-Западной Украине, включая железную дорогу из Польши. Такие удары пока не зафиксированы.

Как могло бы выглядеть новое наступление России из Беларуси?

Если бы Москва всё же собрала силы на наступление, белорусское направление могло бы быть использовано для отвлечения украинских сил с востока страны, где Россия пытается завершить захват Донецкой области. Москва могла бы провести отвлекающие удары в сторону Киева или перерезать логистические пути снабжения со стороны Польши.

Такой удар мог бы создать серьёзные логистические проблемы для ВСУ и потребовать переброски десятков тысяч украинских солдат, отмечает старший научный сотрудник Гудзоновского института Люк Кофи (он в своей статье рассматривает возможность выполнения такого манёвра белорусской армией).

Однако гипотетическое наступление в сторону Киева или Чернигова в 2026 году будет выглядеть не так, как в 2022: дроны сделали невозможным продвижения крупной техники, приграничные линии прикрыты минными полями и укреплениями, а украинские военные заявляют о готовности наносить удары вглубь белорусской территории.

«Первые 500 целей уже определены. Бесплатный и вполне практический совет: не становитесь Украине поперёк горла», — написал в Фейсбуке 26 мая Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди.

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