В Лиде машина утонула в свежем бетоне 7 4.06.2026, 11:10

3,246

Видеофакт.

В TikTok появилось видео увязшего в свежем бетоне автомобиля.

«Вот такая несмешная история получилась. Это, конечно, жестко. Даже не знаю, как ее отсюда достать. Свежий бетон. Шел, шел и пришел», — говорит автор ролика и уточняет, что действия происходят в Лиде.

В комментариях разгорелась дискуссия. Некоторые сочувствуют автору видео, а кто-то призывает обратить внимание на временный знак объезда препятствия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com