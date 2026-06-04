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В Лиде машина утонула в свежем бетоне

7
  • 4.06.2026, 11:10
  • 3,246
В Лиде машина утонула в свежем бетоне

Видеофакт.

В TikTok появилось видео увязшего в свежем бетоне автомобиля.

«Вот такая несмешная история получилась. Это, конечно, жестко. Даже не знаю, как ее отсюда достать. Свежий бетон. Шел, шел и пришел», — говорит автор ролика и уточняет, что действия происходят в Лиде.

В комментариях разгорелась дискуссия. Некоторые сочувствуют автору видео, а кто-то призывает обратить внимание на временный знак объезда препятствия.

@ruslan_razbor_avto #рекомендации #авторазбор #гуды ♬ оригинальный звук - авторазбор (ЛИДА)

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