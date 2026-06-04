«Видимо, нолик лишний» 1 4.06.2026, 10:12

Объявление о сдаче жилья в столице заставило многих белорусов схватиться за голову.

Цены на съемное жилье в Минске давно улетели куда-то в сторону космоса. Но оказалось, потолок еще не пробит, пишет «Точка».

В Threads завирусилось объявение об аренде квартиры в столице. Все из-за ценника – 15 000 рублей или чуть более $5300 в месяц.

Некоторые пользователи даже решили, что автор поста просто случайно нажал лишний ноль, но нет. Мы посмотрели, что именно предлагают за такие деньги.

Что это за квартира

Речь идет о четырехкомнатных апартаментах на улице Сторожевской.

Общая площадь жилья составляет 207 м2. Внутри – три отдельные спальни, просторная гостиная и панорамный вид на Свислочь с 11-го этажа.

Но настоящая вишенка на торте – количество санузлов. В объявлении указано, что собственный туалет есть в каждой спальне. Плюс еще один предусмотрен для гостей.

Судя по фотографиям, интерьер выполнен в современном премиальном стиле: дорогая отделка, дизайнерские светильники и мебель. В общем, вариант явно не для тех, кто ищет однушку возле метро.

Люди в шоке

Объявление быстро собрало десятки комментариев. Некоторые пользователи признались, что даже не подозревали о существовании таких цен на аренду в Минске.

Другие начали сравнивать квартиру с зарубежной недвижимостью. По словам комментаторов, за такие деньги, а иногда и дешевле, можно снять роскошную виллу где-нибудь у моря.

Но большинство белорусов все-таки отреагировало с юмором. Вот лишь несколько забавных комментариев:

«По секундам сдаете?»

«На 15 минут с ЗП возьму!»

«А студентам можно?»

«Приятно, что я являюсь целевой аудиторией данного поста. Хоть на секунду почувствовала себя богатой»

«За такие деньги обзор квартиры должен Спилберг делать»

«Видимо, нолик лишний»

«Вы на клавиатуру сели?»

«Должно быть, туда можно заселиться с зубром»

«Срочно ищу 10–15 человек для совместного проживания».

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