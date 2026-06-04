Дети отравились не только в детском саду в Борисове

Дети отравились не только в детском саду в Борисове1
- 4.06.2026, 13:41
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Есть пострадавшие и в других населенных пунктах Минской области.
Следственный комитет сообщает, что помимо Борисова, установлены 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в Борисове.
Проведены осмотры, допрошены потерпевшие, их родители и сотрудники учреждений образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначены экспертные исследования.
Как сообщалось, вечером 2 июня и утром 3 июня в Борисовскую районную больницу поступили 30 дошкольников с жалобами на многократную рвоту, это были воспитанники 11 детских садов.
Были госпитализированы 27 детей с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит». Состояние на момент поступления оценивалось как средней тяжести. В трех случаях родители оформили письменный отказ от госпитализации, и дети начали проходить лечение дома.
Вечером в среду восемь детей были выписаны, сегодня выписаны остальные, в больнице остался один пациент.