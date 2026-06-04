Сын сбежавшего в Беларусь экс-премьера Кыргызстана задержан 2 4.06.2026, 13:07

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Данияр Усенов

Фото: naviny.by

Урмат Усенов находится в СИЗО Алматы.

Урмат Усенов, сын бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, находится в СИЗО-18 Алматы в Казахстане. Об этом кыргызскому изданию Kaktus.media сообщили источники.

Вместе с сыном бывшего топ-чиновника задержаны двое граждан Кыргызстана и гражданин Казахстана. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконной предпринимательской деятельности и создании транснациональной организованной группы.

Среди прочего, у задержанных изъяли 1,6 т кальянного табака.

Данияр Усенов возглавлял правительство Кыргызстана до 2010 года, а затем покинул страну вместе с экс-президентом Курманбеком Бакиевым, уехав в Беларусь.

Не исключено, пишет кыргызская пресса, что Усенов мог вывезти из страны сотни миллионов долларов. На родине он заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

В Беларуси Усенов сменил имя на Даниил Урицкий. В свое время он возглавлял Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

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