На российской Кубани срочно эвакуируют население
- 4.06.2026, 13:35
- 3,482
А губернатор поехал в Санкт-Петербург.
В Крымском и Славянском районах Краснодарского края России проводят эвакуацию местных жителей из-за прорыва дамб. Об этом сообщил Диалог.UA после анализа российских СМИ и соцсетей.
На данный момент известно, что из-за прорыва дамбы в Славянском районе Краснодарского края ввели режим ЧС и начали эвакуацию жителей. В Крымском районе жителей эвакуировали заранее, при объявлении угрозы.
Оперативный штаб Краснодарского края утверждает, что «произошли незначительные прорывы дамб возле населенных пунктов Западный Крымского района и Соболевский Славянского района».
В Крымском районе в пункт временного размещения эвакуировали 39 человек, а в Славянском районе 17 человек. Вывоз жителей в безопасные районы продолжается, хотя власти Краснодарского края заявляют, что перелив дамб «не увеличивается».
Согласно информации Оперштаба Краснодарского края, к ликвидации последствий ЧП привлечены 494 человека и 25 единиц специальной техники.
Проводятся работы по укреплению дамб – уже уложено около 30 000 мешков с песком.
Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте ЧП нет. Он уехал в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум, чтобы «найти новых партнеров и укрепить действующее сотрудничество».