На российской Кубани срочно эвакуируют население 4.06.2026, 13:35

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фото: dialog.ua

А губернатор поехал в Санкт-Петербург.

В Крымском и Славянском районах Краснодарского края России проводят эвакуацию местных жителей из-за прорыва дамб. Об этом сообщил Диалог.UA после анализа российских СМИ и соцсетей.

На данный момент известно, что из-за прорыва дамбы в Славянском районе Краснодарского края ввели режим ЧС и начали эвакуацию жителей. В Крымском районе жителей эвакуировали заранее, при объявлении угрозы.

фото: dialog.ua

Оперативный штаб Краснодарского края утверждает, что «произошли незначительные прорывы дамб возле населенных пунктов Западный Крымского района и Соболевский Славянского района».

В Крымском районе в пункт временного размещения эвакуировали 39 человек, а в Славянском районе 17 человек. Вывоз жителей в безопасные районы продолжается, хотя власти Краснодарского края заявляют, что перелив дамб «не увеличивается».

Согласно информации Оперштаба Краснодарского края, к ликвидации последствий ЧП привлечены 494 человека и 25 единиц специальной техники.

Проводятся работы по укреплению дамб – уже уложено около 30 000 мешков с песком.

Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте ЧП нет. Он уехал в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум, чтобы «найти новых партнеров и укрепить действующее сотрудничество».

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