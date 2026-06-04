В Volkswagen считают, что ДВГ устареют, как лошади 4.06.2026, 14:06

Всё больше покупателей будут выбирать электрокары добровольно.

В Volkswagen считают, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания со временем исчезнут так же естественно, как когда-то лошади уступили место автомобилям. При этом в компании уверены, что для этого не нужны жёсткие запреты со стороны властей, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Член правления Volkswagen по продажам и маркетингу Мартин Сандер заявил, что дискуссии вокруг запрета бензиновых и дизельных автомобилей отвлекают внимание от главного вопроса — преимуществ электромобилей. По его мнению, производителям следует не пугать покупателей ограничениями, а объяснять, почему электрический транспорт удобнее и эффективнее.

Сандер сравнил нынешнюю ситуацию с началом автомобильной эпохи. Люди постепенно отказались от лошадей не из-за запретов, а потому что автомобили оказались более практичным способом передвижения. Аналогичный процесс, по его мнению, ожидает и машины с ДВС.

Заявление прозвучало на фоне неутихающих споров вокруг экологической политики Евросоюза. Изначально ЕС планировал запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, однако позже смягчил свою позицию под давлением автопроизводителей.

Несмотря на это, Брюссель по-прежнему требует от компаний сократить выбросы CO₂ автопарков на 90% к 2035 году по сравнению с уровнем 2021 года, что существенно ограничивает перспективы традиционных двигателей.

В Volkswagen считают, что ускорить переход на электромобили помогут развитие зарядной инфраструктуры и снижение стоимости электроэнергии. В компании уверены, что по мере улучшения технологий всё больше покупателей будут выбирать электрокары добровольно, без необходимости административного давления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com