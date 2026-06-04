В Volkswagen считают, что ДВГ устареют, как лошади
- 4.06.2026, 14:06
Всё больше покупателей будут выбирать электрокары добровольно.
В Volkswagen считают, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания со временем исчезнут так же естественно, как когда-то лошади уступили место автомобилям. При этом в компании уверены, что для этого не нужны жёсткие запреты со стороны властей, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Член правления Volkswagen по продажам и маркетингу Мартин Сандер заявил, что дискуссии вокруг запрета бензиновых и дизельных автомобилей отвлекают внимание от главного вопроса — преимуществ электромобилей. По его мнению, производителям следует не пугать покупателей ограничениями, а объяснять, почему электрический транспорт удобнее и эффективнее.
Сандер сравнил нынешнюю ситуацию с началом автомобильной эпохи. Люди постепенно отказались от лошадей не из-за запретов, а потому что автомобили оказались более практичным способом передвижения. Аналогичный процесс, по его мнению, ожидает и машины с ДВС.
Заявление прозвучало на фоне неутихающих споров вокруг экологической политики Евросоюза. Изначально ЕС планировал запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, однако позже смягчил свою позицию под давлением автопроизводителей.
Несмотря на это, Брюссель по-прежнему требует от компаний сократить выбросы CO₂ автопарков на 90% к 2035 году по сравнению с уровнем 2021 года, что существенно ограничивает перспективы традиционных двигателей.
В Volkswagen считают, что ускорить переход на электромобили помогут развитие зарядной инфраструктуры и снижение стоимости электроэнергии. В компании уверены, что по мере улучшения технологий всё больше покупателей будут выбирать электрокары добровольно, без необходимости административного давления.