Сырский рассказал о новом эшелоне украинской ПВО 4.06.2026, 14:16

Александр Сырский

Четвертая линия ПВО ВСУ будет защищать еще две области Украины.

В Украине продолжается работа над созданием четвертого эшелона противовоздушной обороны.

Об этом в своем аккаунте в Facebook проинформировал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, благодаря расширению возможностей четвертой линии украинской ПВО она будет защищать от российских воздушных ударов еще две области. Какие конкретно, он не уточнил.

На данный момент, согласно заявлению Сырского, самые лучшие результаты в защите неба Украины показывает второй эшелон ПВО. За него отвечают Силы беспилотных систем.

Бойцы СБС только в мае текущего года сбили более 1200 российских дронов. В мае украинские дроны-перехватчики в трех линиях ПВО сбили более 3500 российских БпЛА.

В свою очередь, экипажи вертолетов уничтожили более 440 российских дронов разного типа. Это стало возможным благодаря оснащению вертолетов современными средствами обнаружения и выявления, а также новыми ракетами.

Силы обороны Украины предупреждают, что российские оккупанты планируют значительно увеличить количество реактивных БпЛА для ударов по украинской территории.

В связи с этим ВСУ разрабатывают меры по противодействию вражеским реактивным дронам.

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