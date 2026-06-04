В Кремле призвали россиян не ждать отмены санкций и возвращения к довоенной жизни 6 4.06.2026, 14:45

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Граждан РФ «порадовал» замглавы администрации Путина.

Россиянам не стоит ждать отмены западных санкций и возвращения к довоенному укладу жизни, заявил замглавы администрации Путина Максим Орешкин. «Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Мир, который был 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет», — сказал Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

При этом он подчеркнул, что санкции Запада «не связаны с какими-то конкретными событиями» и призвал не реагировать на введение новых ограничений, а опережать их. «Надо уже отходить от этой исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету мы уже во многом от этого отошли», — сказал Орешкин. Для этого, по его словам, российскому бизнесу «необходимо активно развиваться на внутренней площадке» и выходить на рынки других стран. Представитель Кремля также предупредил, что баланс между «обороной» и «атакой» в ответе на санкции будет все больше сдвигаться в атакующую сторону. На фоне этого Орешкин посоветовал «смотреть более оптимистично вперед, и говорить больше о возможностях», поскольку «в экономике России провалов нет».

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