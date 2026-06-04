В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
- 4.06.2026, 14:35
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Белорусов ждут гроза, дожди и сильный ветер.
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 5 июня из-за гроз, сильных дождей и порывистого ветра.
По прогнозам синоптиков, днем в западных районах страны ожидаются грозы. В отдельных местах они будут сопровождаться сильными ливнями и шквалистым ветром с порывами до 15–20 м/с.
Погоду в Беларуси в четверг в основном будет формировать теплая воздушная масса, однако на западе страны скажется влияние атмосферного фронта. Ночью и утром местами возможен слабый туман.
Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, при грозах — порывистый. В западных районах днем местами прогнозируется усиление до сильного порывистого.
Температура воздуха ночью составит от +7°C на востоке до +16°C на западе. Днем воздух прогреется до +22…+28°C.
Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится.