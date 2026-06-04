Белорусских саперов отправили в Курскую область РФ 8 4.06.2026, 14:53

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Фото: архив МЧС РФ

Они участвуют в разминировании.

Губернатор Курской области России Александр Хинштейн заявил, что белорусские саперы участвуют в разминировании территории региона, передает РИА Новости.

Напомним, украинские военные начали Курскую операцию 6 августа 2024 года. В течение полугода ВСУ удерживали город Суджа, расположенный у границы Украины с Россией, а также контролировали значительные территории Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Весной 2025 года российские войска смогли восстановить контроль над городом Суджа, а также над Суджанским и Кореневским районами.

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