Белорусских саперов отправили в Курскую область РФ8
- 4.06.2026, 14:53
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Они участвуют в разминировании.
Губернатор Курской области России Александр Хинштейн заявил, что белорусские саперы участвуют в разминировании территории региона, передает РИА Новости.
Напомним, украинские военные начали Курскую операцию 6 августа 2024 года. В течение полугода ВСУ удерживали город Суджа, расположенный у границы Украины с Россией, а также контролировали значительные территории Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.
Весной 2025 года российские войска смогли восстановить контроль над городом Суджа, а также над Суджанским и Кореневским районами.