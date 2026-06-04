закрыть
4 июня 2026, четверг, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских саперов отправили в Курскую область РФ

8
  • 4.06.2026, 14:53
  • 2,168
Белорусских саперов отправили в Курскую область РФ
Фото: архив МЧС РФ

Они участвуют в разминировании.

Губернатор Курской области России Александр Хинштейн заявил, что белорусские саперы участвуют в разминировании территории региона, передает РИА Новости.

Напомним, украинские военные начали Курскую операцию 6 августа 2024 года. В течение полугода ВСУ удерживали город Суджа, расположенный у границы Украины с Россией, а также контролировали значительные территории Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Весной 2025 года российские войска смогли восстановить контроль над городом Суджа, а также над Суджанским и Кореневским районами.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин