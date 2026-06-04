Топливный кризис охватил 20 регионов в России и на оккупированных территориях 4 4.06.2026, 14:27

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Включая Москву и Санкт-Петербург.

Перебои с топливом вследствие украинских атак на российскую нефтепереработку распространились уже как минимум на 15 субъектов России, включая Москву и Санкт-Петербург, обратило внимание «7×7».

Также ограничения на покупку бензина на заправках ввели в пяти захваченных у Украины регионах. Первыми на отсутствие АИ-92 и АИ-95 на АЗС в конце мая стали жаловаться жители Рязани. Незадолго до этого украинские БПЛА поразили Рязанский НПЗ «Роснефти» — один из крупнейших в стране. Также в мае о нехватке топлива на заправках начали сообщать жители аннексированного Крыма на фоне перерезания дронами ВСУ сухопутного пути на полуостров. В одни руки стали отпускать до 20 л АИ-95.

В Севастополе оккупационные власти также сначала ограничили продажу бензина 20 л в одни руки и ввели талоны на дизтопливо, а затем заявили о «временном» отсутствии АИ-92 и АИ-95. В начале июня ограничения на покупку топлива дошли до Новой Москвы. На городских АЗС «до дальнейших распоряжений» перестали продавать больше 60 л бензина в одни руки (и не более 100 л дизтоплива). Незадолго до этого схожие ограничения появились на заправках в Петербурге. Также в начале июня ограничения по отпуску топлива появились на АЗС «Роснефти» и «Татнефти» в Курской, Белгородской и Псковской областях.

Накануне стало известно, что с топливными перебоями столкнулись и в Московской области. Сеть ОРТК с 30 мая отпускает не больше 60 л бензина и не более 100 л дизеля на машину. «Газпром» и «Лукойл» устанавливали лимит в 100-150 л.

Кризис охватил также северные и северо-западные регионы. Жители Новгородской области сообщают в местных пабликах об ограничениях на продажу бензина до 20 л. В основном в комментариях упоминаются АЗС «Сургутнефтегаза». Также временные ограничения «до поступления следующей партии» ввели некоторые заправки в Карелии. В региональном Минпромторге это связали с повышенным спросом на топливо из-за начавшегося сезона летних отпусков. Кроме того, перебои возникли в Мурманской области. «Бензин и дизель закончился на ряде заправок… ситуация непростая»», — рассказывают местные.

К югу от Москвы также нарастают сложности с топливом. В Воронежской области жители не смогли купить бензин на заправке в поселке Шилово. В объявлении указано, что АИ-95 не будет «до конца месяца» из-за перебоев с поставкой. В Орловской области бензин перестали отпускать в металлические канистры.

Об аналогичном ограничении сообщили жители Красноярска. На АЗС «Роснефти» сообщили об ограничениях, введенных с 29 мая. Такой же запрет действует на заправках в соседней Томской области — люди не могут заправить бензогенераторы и мотоблоки в разгар дачного сезона. Перебои возникли и в Корякском округе Камчатки. Власти обосновали ограничения необходимостью сохранить запасы топлива на складе «до открытия зимника в следующем году».

Помимо этого, лимиты на продажу бензина установили в трех других оккупированных регионах Украины — в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Оккупационные власти «ЛНР» сообщили о «риске возникновения дефицита» топлива.

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