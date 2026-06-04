Звезда «Эмили в Париже» сфотографировалась с Ариной Соболенко

Звезда «Эмили в Париже» сфотографировалась с Ариной Соболенко8
- 4.06.2026, 14:24
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Фотофакт.
Голливудская актриса Лили Коллинз, известная по главной роли в сериале Netflix «Эмили в Париже», опубликовала селфи с белорусской первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
В своем Instagram Коллинз опубликовала серию снимков с французского турнира Roland Garros.
«Один из многочисленных плюсов возвращения в Париж — закончить работу и сразу же отправиться на Roland Garros. Не перестаю восхищаться невероятным талантом спортсменов и их удивительной стойкостью как на корте, так и за его пределами», — написала Коллинз.