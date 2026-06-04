Как выглядит самый странный светофор в Минске
- 4.06.2026, 12:46
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Он регулирует движение прямо посреди тротуара.
В минской Домбровке обнаружили самый странный светофор, который регулирует движение прямо посреди тротуара.
Судя по вытоптанной дорожке справа, пешеходы массово обходят его стороной от греха подальше. В комментариях шутят, что там наверняка стоят скрытые камеры и за проход на красный сразу прилетит штраф.
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