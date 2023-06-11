Прячущемуся в Беларуси Бакиеву вынесли новый приговор 3 11.06.2023, 13:20

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Беглого экс-президента Кыргызстана осудили еще на 10 лет лишения свободы.

Беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева заочно приговорили еще к 10 годам лишения свободы по ч.2 ст.336 УК КР (Коррупция). Приговор вынес Первомайский районный суд города Бишкек, пишет Tazabek.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года», – пишет ресурс.

Путем частичного сложения наказания окончательно он приговорен к 30 годам колонии строгого режима с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Дело связано с золоторудным месторождением Кумтор. Следствие считает, что бывшие руководители страны заключали невыгодные для Кыргызстана договоры с канадскими компаниями.

Напомним, после апрельских событий 2010 года Курманбек Бакиев бежал из Кыргызстана и по приглашению Лукашенко обосновался в Беларуси. Кыргызстан объявил его в розыск.

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